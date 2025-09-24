“لا نريد تسليح الجيش ليقاتل إسرائيل”.. تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان تثير عاصفة (شاهد)

في تصريحات أثارت عاصفة من الجدل في لبنان، انتقد المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توم براك، الحكومة اللبنانية، متهماً إياها بـ”الكلام دون فعل شيء” في مواجهة حزب الله.

ودعا براك الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بوضوح وإعلان نزع سلاح حزب الله، الذي قال إنه يعيد بناء قوته من جديد. وصرح براك بصراحة بأن الجيش اللبناني “ليس مجهزاً” لمهمة نزع سلاح حزب الله، لكنه شدد على أن هذه المهمة “ضرورية”، داعياً إلى “قطع رأس الأفعى”.

وأضاف براك في تصريحاته أن الولايات المتحدة “لا تريد تسليح الجيش اللبناني ليقاتل إسرائيل“، وهو ما أثار شكوكاً حول الأهداف الحقيقية للدعم العسكري الأمريكي للبنان.

رفض رسمي وشعبي

برنامج (هاشتاج) استعرض ردود الفعل اللبنانية التي قابلت في أغلبها تصريحات براك بالاستغراب والرفض على المستويين الرسمي والشعبي. وعبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن “استغرابه” من كلام براك، مؤكداً التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي يحصر السلاح بيد الدولة. وشدد على أن الجيش يقوم بمهامه في حماية السيادة، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

صدمة

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تصدرت تصريحات براك صدارة التفاعل، وسط ردود فعل متباينة.

قال مايكل يونغ (صحفي وباحث)، إن لبنان يقترب من اللحظة التي ستطالبه فيها الولايات المتحدة بالتصرف بحزم مع حزب الله، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك “سيستأنف الإسرائيليون الهجمات على لبنان مجدداً”.

بينما لفت الكاتب قاسم غريب إلى ما اعتبره أن براك يعبر عن طبيعة السياسة الأمريكية “ممارسة في بلادنا بلا استثناء”، والتي تقوم على تجهيز الجيوش “لقتال شعوبها وللحروب الأهلية”، بما يخدم مصالح إسرائيل.

وعبر الناشط نزار يالا عن صدمته من اعتراف المبعوث الأمريكي بأنهم يسلحون الجيش “ليقاتل شعبه وليس عدواً خارجياً”، معتبراً ذلك اعترافاً بـ”استراتيجية تقسيم وتدمير من الداخل”.

ووصفت الكاتبة هدى القبيسي براك بأنه “فاضح أسرار الولايات المتحدة وإسرائيل”، مشيدة بصراحته وشفافيته التي “لا نحتاج معها إلى ترجمة”.