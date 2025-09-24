مجزرة إسرائيلية في غزة بحق شبان حاولوا سحب جثمان شهيد (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مجموعة من الشباب على مفترق عبد العال في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وجاء الاستهداف بعد محاولة شاب انتشال جثمان أحد أقربائه من خلال سحبه على قطعة قماش. وحين وصل إليه مجموعة شبان من سكان المنطقة لمساعدته في سحب الجثمان قصفتهم طائرة إسرائيلية مُسيرة، ما أدى إلى ارتقائهم جميعا.

“سياسة ممنهجة لتفريغ غزة”

يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال القطاع ومدينة غزة من سكانهما.

غير أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين داخل مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء، ورافضين بشكل قاطع محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتور/تشرين الأول 2023 أكثر من 65 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 165 ألف جريح وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة وفق منظمات الامم المتحدة.