ميلوني: فرقاطة إيطالية مستعدة لدعم الأسطول المتجه لغزة “دون استخدام القوة العسكرية”

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن فرقاطة إيطالية جاهزة لتقديم المساعدة لأسطول غزة، مؤكدة أنه “ليس من المتوقع أن تستخدم القوة العسكرية” خلال هذه العملية.

وأشارت ميلوني في تصريحات صحفية الأربعاء إلى أن الحكومة الإيطالية اقترحت تسليم مساعدات أسطول غزة إلى البطريركية اللاتينية في القدس لتجنب المزيد من المخاطر، مشددة على أن “مهمة أسطول غزة خطيرة ولم تتحل بالمسؤولية المطلوبة”.

وبذات الوقت، اعتبرت ميلوني أن مشاركة الإيطاليين في الأسطول لا تهدف إلى مساعدة سكان غزة، بل تهدف إلى وضع الحكومة الإيطالية في موقف صعب، حسب تعبيرها.

انفجارت في الأسطول وردة فعل إيطالية

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن “أسطول الصمود” العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين، وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

ولم يتطرق الأسطول إلى توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسؤولة عنها، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.

وأدان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو الهجوم، وقال في بيان رسمي “فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له في الساعات الماضية سفن (أسطول الصمود) ، والتي كان على متنها أيضا مواطنون إيطاليون، بواسطة طائرات مسيرة من قبل جهات غير معروفة حتى الآن، لا يسعنا إلا أن نعبر عن أشد الإدانة”.

وأضاف الوزير في بيانه “في الديمقراطية يجب حماية أشكال التظاهر والاحتجاج عندما تجري في إطار احترام القانون الدولي ومن دون اللجوء إلى العنف”.

وأشار كروزيتو إلى أنه “لضمان تقديم المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول، فقد قررت عند الساعة 03:50 ليلا، رغم وجودي في إستونيا، وبعد التشاور مع رئيس أركان الدفاع وإجراء تقييم سريع للحادث، وبالاتصال مع رئيس الوزراء، أن أوافق على التدخل الفوري للفرقاطة متعددة المهام (MarinaMilitare) التابعة للبحرية الإيطالية، والتي كانت تبحر شمال كريت ضمن عملية (البحر الآمن)، وهي الآن تتجه نحو المنطقة لتنفيذ مهام إغاثة إذا لزم الأمر”.

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن (نحو 50) مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.