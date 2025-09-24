“هتلر جديد؟”.. رئيس كولومبيا يهاجم ترامب بسبب غزة ويطالب بتحرك عاجل (فيديو)

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الثلاثاء، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ملاحقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب “جنائيا” بسبب الغارات التي شنّتها الولايات المتّحدة في البحر الكاريبي ضدّ قوارب قالت إنّها لمهرّبي مخدّرات.

وشبه الرئيس الكولومبي ما حدث في الكاريبي، بما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة حيث قال في مداخلته: “إنما يحدث في فلسطين أشبه بالجحيم. لم أكن لأتصور أن يحدث ما يشابه ذلك أيضا في منطقة الكاريبي، حيث تنهال علينا القذائف على أشخاص عزل على شباب وشابات عزل”.

كما اتهم غوستافو بيترو، نظيره ترمب، بالضلوع في حرب الإبادة الجماعية في غزة، مضيفا أن ذلك يجري تحت أعين الأمم المتحدة التي تلعب دور الشاهد الصامت إزاء ما يحدث قائلا: “الإبادة في الماضي كانت معروفة فقط في سياق الحرب العالمية الثانية، وكانت بفعل هتلر، ولكن اليوم ترامب لا يتحدث عن الحياة، فهو يتحدث عن الموت، يقتل أو يسهم في قتل عشرات الالاف من بني البشر”.

ووصف بيترو سياسات ترامب بالعبثية قائلا إنّ “شبّانا فقراء” عُزّلًا لقوا مصرعهم في الغارات التي أدرجتها واشنطن في إطار عملية تنفّذها لمكافحة تهريب المخدّرات قبالة سواحل فنزويلا.

واتّهم الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي بأنّه “أصدر الأوامر” بضرب هذه القوارب ممّا أسفر عن مقتل “شبّان يسعون ببساطة إلى الهروب من الفقر” ولم يكن بمقدورهم أن “يدافعوا عن أنفسهم”.

وقُتل 14 شخصا على الأقلّ في غارات أمريكية استهدفت ثلاثة قوارب على الأقلّ، في هجمات وصفها خبراء تابعون للأمم المتّحدة بأنّها عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”.