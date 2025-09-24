هل تستهدف إسرائيل تركيا؟ خبير تركي يجيب (فيديو)

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول أحمد أويصال إن قيام إسرائيل بالهجوم على تركيا “أمر مستبعد، لكنه رجل مجنون” في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أويصال، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن “نتنياهو، بحالته ونفسيته ومزاجه حاليا، لا عودة له، بعد أن ارتكب جرائم كثيرة وقتل أعدادا كبيرة، ويريد أن يبقى في السلطة بأي تكلفة، وهذا أمر خطير وجنون”.

هل تستهدف إسرائيل #تركيا؟ الدكتور أحمد أويصال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول: مستبعد لكنه رجل مجنون#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eSOx6j4UCD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

“تركيا لا تخاف من إسرائيل”

وأكد أويصال أن تركيا “لا تخاف من إسرائيل ولديها إمكانية للرد”، مشيرا إلى قدرات تركيا في مجال الصناعات العسكرية، وامتلاكها المسيرات والصواريخ.

وأوضح أن “إسرائيل منزعجة جدا من تنامي القدرات العسكرية لتركيا، خاصة أن الوقت في صالح تركيا مع توحيد صفوفها، وهو ما يخيف إسرائيل التي تريد أن تبقى قوة كبرى وحيدة في المنطقة”.

وأشار أويصال إلى أن “إسرائيل تخاف أيضا من سوريا الجديدة وتخاف من سوريا القوية الديمقراطية، ولهذا تقصفها بشكل شبه يومي”، موضحا أن “إسرائيل تخشى من وقوف كتلة شعبية قوية وراء النظام السوري”.

“حكومة إسرائيلية متهورة”

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناشد أمس الثلاثاء، زعماء العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أن “غزة تُباد بذريعة حماس، وفي الوقت نفسه، يتم احتلال الضفة الغربية تدريجياً، رغم أن حماس لا تسيطر عليها، حيث يُقتل المدنيون الأبرياء بالإعدامات الميدانية”.

وتابع “إسرائيل لا تكتفي بغزة والضفة الغربية، بل تشنّ هجمات على سوريا وإيران واليمن ولبنان، مما يشكّل تهديداً لسلامة المنطقة”.

وأشار أردوغان إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر قائلا إن “هذا الهجوم أظهر أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة تماماً. لقد ثبت مرة أخرى أن نتنياهو لا ينوي صنع السلام ولا يريد إنقاذ الرهائن. ليس فقط الجيران، بل كل دول الشرق الأوسط تواجه تهديدات الحكومة الإسرائيلية المتهورة”.

وانتقد أردوغان الحكومة الإسرائيلية “التي تتحرك بهوس الأراضي الموعودة، وتنتهج سياسة توسعية تهدد السلام الإقليمي والمكتسبات المشتركة للبشرية”.