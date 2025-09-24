23 مصابا بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء سقوط مسيّرة من اليمن في إيلات (فيديو)

أصيب 23 شخصا بينهم اثنان في حالة خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، حسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فرق البحث والإنقاذ باشرت أعمالها في موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو يجري تحقيقًا في أسباب فشل اعتراض المسيّرة قبل وصولها إلى المدينة.

وأفادت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بارتفاع عدد المصابين إلى 20 بينهم 2 بحالة خطرة.