لجنة “أسطول الصمود” تمنح المشاركين “الفرصة الأخيرة” للمغادرة

كشفت مراسلة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن نشطاء دول إيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ المشاركين في أسطول الصمود تلقوا اتصالات من بلدانهم تؤكد نية إسرائيل مهاجمة الأسطول عسكريا بمجرد عودته للمياه الدولية.

وذكرت مراسلة الجزيرة مباشر، ان لجنة أسطول الصمود قالت للنشطاء المشاركين إن هذه هي الفرصة الأخيرة لمن يريد المغادرة مع الاقتراب من الأراضي اليونانية.

وفيما يتعلق بخطورة الوضع، قالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن لجنة أسطول الصمود أخبرت النشطاء المشاركين أن خطورة المهمة مرتفعة للغاية.

“إرسال سفن حماية لا سفن إنقاذ”

من ناحية أخرى قال برلمانيون إيطاليون خلال جلسة في البرلمان، إنهم يفضلون إرسال سفن حماية لا سفن إنقاذ لمرافقة أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى غزة.

وأكد البرلمانيون الإيطاليون، أن أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى قطاع غزة يسعى لكسر أمر غير قانوني فرضه نتنياهو على سكان القطاع.

"In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla @GlobalSumudF, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura… pic.twitter.com/KFRefcoKHL — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) September 24, 2025

مرافقة أسطول غزة

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنهم سيرسلون سفينة ثانية تابعة للبحرية الإيطالية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وقال الوزير الإيطالي “ليس في نيتنا تحريك سفن عسكرية لشن حرب على دولة صديقة ووجودنا بالقرب من أسطول مساعدات غزة يهدف لحماية المواطنين الإيطاليين”.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن مهمتهم هي ضمان عدم وقوع “أي مكروه بحق مواطنينا الموجودين على متن سفن أسطول المساعدات” المتجه إلى غزة.

إعلان الطوارئ في “عمر المختار”

يأتي ذلك في وقت أعلنت حالة الطوارئ في سفينة، حيث أفادت مصادر الجزيرة مباشر، إعلان حالة الطوارئ في السفينة عمر المختار ضمن أسطول الصمود مع تحليق 3 مسيرات مجهولة فوق السفينة.

وقال عمر الحاسي رئيس الحكومة الليبية الأسبق وأحد المشاركين في أسطول الصمود إن ثلاث مسيرات مجهولة الهوية حلقت فوق السفينة عمر المختار، وطمأن عائلات المشاركين في الحملة أنهم بخير، وأن السفينة لم تتعرض لأذى.

يذكر أن سفينة “عمر المختار”، أبحرت يوم الأحد من أجل الالتحاق بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بعد تجهيزها بقسم عناية مركزة لتقديم الخدمات الصحية للأسطول.

استهداف بطائرات مسيّرة

في وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن “أسطول الصمود” العالمي، وقوع 12 انفجارًا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجمات التي طالت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة قبالة سواحل اليونان ليلا، في وقت قررت فيه إيطاليا إرسال فرقاطة عسكرية لمساعدته.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف “الهجمات” على الأسطول، وطالبت بإجراء بتحقيق مستقل.