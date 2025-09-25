البرغوثي: التغيرات الشعبية ضد إسرائيل غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية (فيديو)

كشف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن التغيرات الشعبية ضد إسرائيل الآن غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ أجبرت الحكومات على تغيير مواقفها من إسرائيل.

وقال البرغوثي في حديثه مع الجزيرة مباشر: “ما جرى في إيطاليا كان إضرابا عاما وانتفاضة شعبية حقيقية نصرة لفلسطين. ترامب يشعر بعزلة إسرائيل التي بدأت تدفع أثمانًا لا تحتملها. هي تعلم أن الأمر سيصعد أكثر”.

وأردف: “إذا كانت هناك رسالة عربية للرئيس الأمريكي بأن مصالحه في المنطقة بكاملها أصبحت مرتبطة بوقف الجريمة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وبضرورة تغير الموقف الأمريكي والإصرار على انهاء الاحتلال لرأينا موقفا مختلفا من قبله”.

وأكد البرغوثي أن الموقف العالمي الشعبي سيتصاعد خلال الأيام المقبلة، وأن الضغط الذي يجري الآن على المستويات الشعبية والسياسية والدبلوماسية سيفرض التغيير في النهاية، ليس فقط على نتنياهو، بل على ترامب أيضًا، لأن هناك تغيرا شعبيا كبيرا داخل الولايات المتحدة نفسها.

وحول إنهاء العدوان على غزة قال البرغوثي: “إدراة الرئيس الأمريكي تستطيع أن تلجم نتنياهو في ساعة واحدة، وتستطيع أن تجبره على وقف هذه الحرب الهمجية المدمرة في غزة ووقف الإجراءات الجارية الآن في الضفة الغربية“.

فقدان الثقة في ترامب

وتعليقًا على تقارير أفادت بأن ترامب لن يوافق على فكرة ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل وأنه سيمنع هذا الأمر، قال البرغوثي إن كل التجارب الماضية مع الرئيس الأمريكي لا توحي بالثقة على الإطلاق، لذلك لن يؤخذ كلامه على محمل الجد حتى يوثق بشكل رسمي.

وأضاف: “لا أبني آمالًا على كلام يقال بشكل شفهي في اجتماعات دون اعتمادها بشكل رسمي، خاصة وأن ترامب سيلتقي يوم الاثنين القادم مع نتنياهو، وسنسمع كلاما آخر غير هذا”.

وأكد أن التجارب الماضية مع الإدارة الأمريكية الحالية مخيبة للآمال، وتدل على أن ترامب ما زال يمنح نتنياهو الضوء الأخضر بالكامل للاستمرار في عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولتنفيذ التطهير العرقي ضد الأهالي هناك.

انتهاكات إسرائيلية جديدة

ولفت البرغوثي إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف يوم أمس أربع عيادات للإغاثة الطبية، إلى جانب أهم المراكز الطبية بقطاع غزة، دمرت رغم أنها تقوم بعملها، ولتدمير أي مؤسسة تغيث الناس وتقدم الخدمات في غزة.

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى استمرار حصار أهالي غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي ومنع دخول أي مساعدات لسكان القطاع، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في جميع القطاعات بما فيها الطبية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مضيفًا: “هذا يحدث على مرأى ومسمع من ترامب والعالم، وهذا يؤكد أن مجرد الاعتراف بفلسطين بشكل رمزي لا يكفي، إذ يجب أن يعقبه فرض عقوبات على إسرائيل”.

وهددت إسرائيل كل الدولة الغربية التي اعترفت بفلسطين، وكأن إسرائيل هي التي تهدد العالم وتفرض عليه عقوبات وليس العكس، وفق البرغوثي.