الجزيرة مباشر ترصد نزوحا مريرا من شمال غزة إلى النصيرات تحت وابل القصف (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة لقناة الجزيرة مباشر، مشاهد لطوفان بشري من العائلات الفلسطينية التي تنزح من شمال قطاع غزة نحو منطقة النصيرات وسط القطاع، هربا من تصاعد القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

أم المعتصم الحايك، إحدى النازحات، تحدثت للقناة قائلة: إنها اضطرت لترك منزلها في شارع الجلاء بمخيم اليرموك، بعد استمرار القصف وسقوط القذائف، ووصفت الوضع هناك بأنه “صعب ولا يُحتمل”، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالقصف المدفعي، بل يستخدم روبوتات متفجرة تقوم بمهام أشد تدميرًا.

وأوضحت أن رحلة النزوح كانت قاسية للغاية، خاصة أنها قامت بها سيرًا على الأقدام برفقة أطفالها الذين لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، في ظل انعدام وسائل النقل، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات حتى لو توفرت.

من جهتها، قالت آية الخالدي إنها نزحت من مخيم الشاطئ بسبب تصاعد العمليات العسكرية، مؤكدة أن الدبابات الإسرائيلية اقتربت بشكل كبير من أماكن سكن المدنيين، وأضافت أن الليلة الماضية كانت متوترة للغاية، بسبب القصف المدفعي العنيف.

وأشارت الخالدي إلى أنها التحقت بموجات النزوح، متجهة نحو جنوب القطاع، وتحديدًا إلى مخيم الزوايدة، حيث تأمل في إيجاد مكان لنصب خيمة تأويها وعائلتها.

وقالت إنها اضطرت كذلك إلى النزوح مشيا على الأقدام بعد فشلها في العثور على وسيلة نقل.

وختمت حديثها بتوجيه رسالة إلى العالم، تطالب فيها بضرورة وقف الحرب فورًا، لأن الناس على حد تعبيرها “سئمت من القتل، والنزوح، ثم العودة القسرية في كل مرة”.

توصل قوات الاحتلال جرائم الإبادة مستهدفة المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,419 شهيدا و167,160 مصابا. ومنذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 12,823 شهيدا والإصابات 54,944.