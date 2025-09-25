الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال معارك في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש, לוחם בחטיבת הנח"ל, בן 21 מבאר שבע, נפל בקרב בצפון הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/9MG5ssC1cj — גלצ (@GLZRadio) September 25, 2025

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال، أن الرقيب أول شلاخو شمعون ديمالاش، البالغ 21 عامًا، من بئر السبع، جندي في الكتيبة 932، لواء ناحال، سقط أثناء القتال في شمال غزة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أن عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين المعترف بهم منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 911 قتيلاً.

المقاومة تستهدف جنود الاحتلال

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت يوم الأربعاء، عن تدمير دبابات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف دبابتين من طراز (ميركافا) بقذيفتي (الياسين 105)، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام في بيان على “تلغرام” أن الاستهداف أسفر عن إيقاع طاقمي الدبابتين بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لجيش الاحتلال في موقع “كارني”، شرقي مدينة غزة، بقذائف الهاون وعدد من صواريخ “رجوم”، أمس الثلاثاء.

كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لـ”تدمير دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى”، ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.