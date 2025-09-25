الغارديان: مايكروسوفت أوقفت استخدام إسرائيل تقنية مراقبة مكالمات الفلسطينيين

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الخميس، أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية قررت منع الجيش الإسرائيلي من استخدام تقنياتها في تشغيل نظام مراقبة هائل يتابع ملايين المكالمات الهاتفية التي يجريها فلسطينيون مدنيون في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت “الغارديان” في تقريرها، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة “مايكروسوفت” أبلغت المسؤولين الإسرائيليين الأسبوع الماضي أن الوحدة 8200، وهي وحدة تجسس نخبوية بالجيش الإسرائيلي، انتهكت شروط التعاقد مع الشركة بقيامها بتخزين كميات ضخمة من بيانات المراقبة على خدمة “آزور” السحابية الخاصة بـ”مايكروسوفت.”

وذكرت الصحيفة أن براد سميث، نائب رئيس شركة “مايكروسوفت”، أبلغ العاملين بقرار الشركة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أطلعت عليها “الغارديان”، قال فيها إن الشركة “أوقفت وعطلت مجموعة من الخدمات لوحدة من الجيش الإسرائيلي، من بينها خدمات التخزين السحابي وخدمات الذكاء الاصطناعي”.

“قرار استثنائي”

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار، الذي وصفته بأنه “استثنائي”، جاء وسط ضغوط من الموظفين والمستثمرين بشأن عمل “مايكروسوفت” لصالح الجيش الإسرائيلي، والدور الذي لعبته تقنياتها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وأوضحت الصحيفة أن قرار “مايكروسوفت” بمنع الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي من استخدام تقنياتها لمراقبة مكالمات الفلسطينيين جاء مباشرة بعد تقرير استقصائي نشرته الصحيفة الشهر الماضي، وأشارت فيه إلى قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام خدمة “أزرو” السحابية لتخزين وتشغيل كميات هائلة من بيانات الاتصالات الفلسطينية.

“خيبة أمل إسرائيلية”

وفي السياق نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين بالجيش أنهم “يشعرون بخيبة أمل كبيرة من الخطوة ومن تصرف شركة مايكروسوفت”.

كما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة أن “إعلان الشركة كان من جانب واحد، دون إجراء حوار في الموضوع، ودون تنسيق أو اتفاقات مسبقة”.

وأوضحت مصادر أمنية لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قبل حوالي شهرين، أعربت “مايكروسوفت” عن عدم رضاها عن التعاون مع الوحدة 8200، ما أتاح الاستعداد لسيناريو قطع الخدمة، وأشاروا إلى أن الوحدة قامت بعمل نسخ احتياطية للمواد الأمنية التي تم تخزينها على خدمات التخزين السحابي في “مايكروسوفت”.

تعاون “مايكروسوفت” والوحدة 8200

وكانت “الغارديان” نشرت الشهر الماضي تحقيقا استقصائيا، قامت به بالاشتراك مع مجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع “لوكال كال” الإسرائيلي، كشف أن شركة “مايكروسوفت” عملت مع الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي على خطة لنقل كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية المهمة إلى خدمة “آزرو” السحابية.

وبدأ المشروع المشترك بين الجانبين في عام 2021 بعد لقاء جمع المدير التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” ستايا ناديلا مع قائدة الوحدة 8200 بالجيش الإسرائيلي في هذا الوقت يوسي سارييل.

وعقب قيام “الغارديان” بنشر تقريرها أمرت شركة “مايكروسوفت” بإجراء تحقيق خارجي عاجل لمراجعة علاقتها بالوحدة 8200.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع كان ضخما إلى درجة أن مصدرا من الوحدة 8200، التي تعادل في نطاقها وكالة الأمن القومي الأمريكية، كان يردد شعارا يعبّر عن طموحه من المشروع، وهو “مليون مكالمة في الساعة”.

وذكرت الصحيفة أنه، وفقا لمصادر متعددة، كان هذا الكم الهائل من البيانات، الذي بلغ حجمه 8 آلاف تيرابايت، محفوظا في مركز بيانات تابع لشركة “مايكروسوفت” في هولندا.