انفجار سيارة في تل أبيب والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا (شاهد)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار سيارة في شارع لاغوارديا، في تل أبيب وذكرت تقارير عن وقوع إصابات.

ووفقا لبيان الإسعاف الإسرائيلي، هرعت الفرق الطبية إلى مكان الحادث لتقديم العلاج اللازم لرجل يبلغ من العمر 46 عامًا، أصيب جراء الانفجار.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا بالحادث وأن قواتها موجودة في الموقع، مشيرة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الانفجار وأسبابه وتستمر السلطات في جمع المعلومات حول الحادث لتحديد ما إذا كان انفجارا عرضيا أم نتيجة لعمل جنائي.