برلماني إيطالي يروي شهادته على استخدام إسرائيل التجويع أداة لإبادة الفلسطينيين (فيديو)

ROME, ITALY - OCTOBER 20: Angelo Bonelli speaks to the media after the meeting with Italian President Sergio Mattarella during the first day of consultations at Quirinale Palace, on October 20, 2022 in Rome, Italy. The President of the Italian Republic Sergio Mattarella will begin his consultations for the formation of the country's new government after the historic victory of the political right in the September 25 legislative elections. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)
عضو البرلمان الإيطالي أنجيلو بونيلي (غيتي إيميجز)
Published On 25/9/2025
آخر تحديث: 03:17 PM (توقيت مكة)

اتهم النائب بالبرلمان الإيطالي أنجيلو بونيلي، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سلاح التجويع لإبادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه كان شاهد عيان على ما حدث بالمساعدات الإنسانية عندما ذهب إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وخلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، سأل بونيلي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني “من المسؤول عن تجويع الشعب الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات؟”.

وأردف: “تم تدمير 90% من المرافق الصحية في غزة والمدارس دمرت وشبكات المياه والصرف الصحي لم تعد موجودة، ومخيمات اللاجئين تتعرض للقصف ويتم استخدام الجوع كأداة لإبادة شعب. أنا شاهد عيان على ما حدث للمساعدات الإنسانية عندما توجهنا إلى معبر رفح”.

“هل تحمل شاحنات المساعدات مواد مخدرة؟”

ولفت إلى أنه كانت هناك شاحنات بطول 15 كيلو مترًا متوقفة تحت خيمة الصليب الأحمر وتحمل مواد اعتبرها جيش الدفاع الإسرائيلي محظورة ولا يسمح بدخولها إلى غزة، لأنها تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل، متسائلا: “هل كانت تحمل الشاحنات مواد مخدرة؟”.

وأشار إلى أنها كانت تحمل مراتب وحضّانات للأطفال حديثي الولادة، مطالبًا رئيسة الوزراء بتفهم الكارثة الكبرى التي يعاني منها قطاع غزة.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن جيشين، بل عن شعب يباد”، ولفت إلى أنهم يتحدثون عن جيش (إسرائيل) يمتلك أفضل التكنولوجيا ومجهز بأفضل المعدات ويسيطر على شعب قتل منه 65 ألف مدني.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد وضعت شروطا للاعتراف بدولة فلسطين على غرار الدول الأوروبية الأخرى، من بينها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، واستبعاد حركة حماس من حكم القطاع.

وتشهد إيطاليا إضرابا عاما ومظاهرات حاشدة، إلى جانب فعاليات عديدة، تضامنًا مع قطاع غزة بدعوة من نقابات قاعدية وبمشاركة من الطلاب والحركات الشبابية والجامعية ومنظمات غير حكومية.

المصدر: الجزيرة مباشر

