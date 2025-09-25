برلماني إيطالي يروي شهادته على استخدام إسرائيل التجويع أداة لإبادة الفلسطينيين (فيديو)

اتهم النائب بالبرلمان الإيطالي أنجيلو بونيلي، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سلاح التجويع لإبادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه كان شاهد عيان على ما حدث بالمساعدات الإنسانية عندما ذهب إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وخلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، سأل بونيلي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني “من المسؤول عن تجويع الشعب الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات؟”.

وأردف: “تم تدمير 90% من المرافق الصحية في غزة والمدارس دمرت وشبكات المياه والصرف الصحي لم تعد موجودة، ومخيمات اللاجئين تتعرض للقصف ويتم استخدام الجوع كأداة لإبادة شعب. أنا شاهد عيان على ما حدث للمساعدات الإنسانية عندما توجهنا إلى معبر رفح”.

“هل تحمل شاحنات المساعدات مواد مخدرة؟”

ولفت إلى أنه كانت هناك شاحنات بطول 15 كيلو مترًا متوقفة تحت خيمة الصليب الأحمر وتحمل مواد اعتبرها جيش الدفاع الإسرائيلي محظورة ولا يسمح بدخولها إلى غزة، لأنها تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل، متسائلا: “هل كانت تحمل الشاحنات مواد مخدرة؟”.

وأشار إلى أنها كانت تحمل مراتب وحضّانات للأطفال حديثي الولادة، مطالبًا رئيسة الوزراء بتفهم الكارثة الكبرى التي يعاني منها قطاع غزة.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن جيشين، بل عن شعب يباد”، ولفت إلى أنهم يتحدثون عن جيش (إسرائيل) يمتلك أفضل التكنولوجيا ومجهز بأفضل المعدات ويسيطر على شعب قتل منه 65 ألف مدني.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد وضعت شروطا للاعتراف بدولة فلسطين على غرار الدول الأوروبية الأخرى، من بينها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، واستبعاد حركة حماس من حكم القطاع.

وتشهد إيطاليا إضرابا عاما ومظاهرات حاشدة، إلى جانب فعاليات عديدة، تضامنًا مع قطاع غزة بدعوة من نقابات قاعدية وبمشاركة من الطلاب والحركات الشبابية والجامعية ومنظمات غير حكومية.