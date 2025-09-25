بقيادة القسام وألوية صلاح الدين.. المقاومة تشن ضربات نوعية ضد الاحتلال في قلب غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في مدينة غزة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا، أول أمس الثلاثاء، من استهداف جيب يقل مجموعة من “المستعربين” بعبوة أرضية قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان، ما أسفر عن مقتل من بداخله.

كما أوضحت القسام أنها استهدفت، يوم الاثنين الماضي، جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” شمال شرق الحي ذاته.

ومن جانبها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، صباح اليوم الخميس، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بعبوة أرضية معدة مسبقًا خلف بركة الشيخ رضوان شمال غزة، مؤكدة وقوع إصابة مباشرة في الآلية المستهدفة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية بغزة، قُتل 908 عسكريين إسرائيليين وأصيب 6 آلاف و249، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.