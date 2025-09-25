ترامب والشرع وجها لوجه.. والرئاسة السورية تعلن تفاصيل اللقاء (شاهد)

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ، نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

التقى السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد دونالد ترامب، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور السيدة ميلانيا ترامب.… pic.twitter.com/uJ98etwX7P — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) September 24, 2025

ونشرت الرئاسة السورية على منصة “إكس” صورًا للشرع مع ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ولم تكشف الرئاسة السورية عن فحوى اللقاء أو ما دار بينهما.

وليست المرة الأولى التي يقف فيها الرجلان وجها لوجه، حيث سبق أن التقى ترامب بالشرع في العاصمة السعودية، الرياض، وأشاد به بعدها ووصفه أنه “رائع، وشاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي، ولديه فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا”.

وتعد مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حدثا مهما في التاريخ السياسي للبلاد، إذ يعد خطابه أول خطاب لرئيس سوري من على المنبر الأممي منذ 58 عاما، بعدما قدّم الرئيس نور الدين الأتاسي كلمته عام 1967 عقب هزيمة يونيو/حزيران.

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب بلاده في مواجهة المخاطر الإسرائيلية، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن هذه التهديدات لم تتوقف منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، مضيفا أن السياسات الإسرائيلية تسعى لاستغلال المرحلة الانتقالية في سوريا بما يخالف الموقف الدولي الداعم للشعب السوري. وأكد أن بلاده تعتمد على الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، مجددا التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما تطرق الرئيس السوري في كلمته إلى التأكيد على دعم أهل غزة وأطفالها وسائر الشعوب التي تتعرض للانتهاكات، داعيا إلى وقف الحرب فورا، وقال “نحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم معاناة الحرب والدمار، ولذلك نمد يدنا بالسلام ونقف مع المظلومين”.