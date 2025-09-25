ترامب يستضيف أردوغان في البيت الأبيض.. هذه أبرز تصريحات الزعيمين (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، للصحفيين في البيت الأبيض إنه قد يرفع العقوبات المفروضة على تركيا قريبا جدا إذا سار اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 عام 2019.

وأفاد ترامب في مؤتمر صحفي خلال استقباله أردوغان في البيت الأبيض بأنه سيناقش مع الأخير مسألة شراء أنقرة مقاتلات إف-16 وإف-35.

الحرب على غزة

وحول الأوضاع في غزة، قال ترامب: “عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من التوصل لصفقة”.

وتابع: “الجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة”، مضيفا: “سألتقي مع الجانب الإسرائيلي لبحث الأمر ونريد إطلاق كل الرهائن المحتجزين في غزة دفعة واحدة وليس على دفعات”.

وأشار ترامب إلى أنه “التقى قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة”، مضيفا: “سيكون علي إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدما لإطلاق سراح الرهائن”.

شراء النفط الروسي

ودعا الرئيس الأمريكي نظيره التركي الى وقف شراء النفط الروسي بهدف دفع موسكو الى إنهاء حربها في أوكرانيا.

وصرح ترامب: “أرغب في أن يتوقف عن شراء أي نفط مصدره روسيا في وقت تواصل روسيا” حربها، لافتا إلى أن “دول النيتو كانت مخيبة للآمال بشأن التوقف عن شراء النفط الروسي”، وأضاف: “أفضل ما يمكن للدول القيام به هو التوقف عن شراء النفط الروسي”.

وختم ترامب بالقول: “الرئيس أردوغان كان المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع هو إزاحة النظام السابق في سوريا، ورفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتنفس بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر”.

تصريحات أردوغان

بدوره قال الرئيس التركي “أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات إف-35 وإف-16 أو بنك خلق التركي”.

وأعرب عن ثقته بأنهم جنبا إلى جنب مع نظيره ترامب سيتغلبون على المشكلات في المنطقة.