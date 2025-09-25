“جسد منهك”.. طفلة غزية تعاني مرضا نادرا وعائلتها تناشد المساعدة (فيديو)

تعاني الطفلة ليلى أبو جربوع، ذات الثلاثة أعوام، من متلازمة نادرة تُعرف باسم “انحلال الدم اليوريمي”، وقد تم تشخيص حالتها في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

هذه المتلازمة الخطيرة تؤدي إلى تكسر خلايا الدم، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى فشل كلوي.

ووفقًا لوالدة ليلى، فإن أعراض المرض بدأت بجفاف شديد واستفراغ، وبعد إدخالها إلى المستشفى تم تشخيص حالتها، ومن أبرز أعراض المرض أيضًا: الأنيميا (نقص الدم)، وارتفاع ضغط الدم، ما استدعى بدء العلاج بأدوية الضغط.

وأوضحت والدة الطفلة أن ابنتها تخضع حاليًا لجلسات قسطرة لغسيل الكلى، وتعاني من حاجة دائمة إلى نقل دم من متبرعين يحملون نفس فئة الدم، وهو أمر يزيد من صعوبة حالتها، خاصة في ظل نقص الوحدات اللازمة داخل المستشفى لتوفير هذه الخدمة.

وأشار الطاقم الطبي في مستشفى شهداء الأقصى إلى ضرورة نقل الطفلة للعلاج خارج قطاع غزة، مؤكدين أن الإمكانيات الحالية في ظل الوضع المتدهور داخل القطاع لا تكفي لتقديم الرعاية المطلوبة.

وناشدت والدة ليلى الجهات المختصة بالإسراع في تأمين سفر ابنتها للعلاج خارج غزة، محذّرة من أن تأخير الإجراءات سيفاقم حالتها الصحية، التي تتدهور تدريجيًا.

كما اشتكت من ارتفاع أسعار الأدوية، والتي تضطر في كثير من الأحيان إلى شرائها على نفقتها الخاصة، في ظل شح أدوية الضغط في قطاع غزة بسبب الحصار المستمر.