حكم بحبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي 5 سنوات بتهمة تلقي تمويل من القذافي

أصدرت محكمة فرنسية اليوم الخميس حكما بحبس الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة رئيسية في محاكمته بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية بأموال من حكومة الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي.

وأدانت محكمة الجنايات في باريس، في وقت سابق اليوم، ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل بلغ ملايين اليوروهات لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة في العام 2007.

إدانة وبراءة

ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”. بينما برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى، مثل التستر على الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية.

وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

اتفاق مع القذافي قبل 20 عاما

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المنعزلة آنذاك على المستوى الدولي.

كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية. ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.