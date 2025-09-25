سرايا القدس تشن سلسلة هجمات ضد قوات الاحتلال بالضفة الغربية وتحقق إصابات مؤكدة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع عدة بالضفة الغربية.

وأكدت كتيبة طوباس تمكن مقاتليها، صباح اليوم الخميس، من محاصرة قوة مشاة إسرائيلية وإيقاعها بحقل نيران محيط بمنزل، بالإضافة إلى استهداف آليات وجنود الاحتلال في محاور عدة بالبلدة، محققة إصابات مؤكدة.

كما أفادت كتيبة رام الله بأن مقاتلي سرية البيرة تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة من نوع “سجيل 2” في نقطة عسكرية قرب مستوطنة بسجوت. كما استهدفوا في وقت مبكر من اليوم دورية عسكرية على حاجز “سطح مرحبا” بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1044 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.