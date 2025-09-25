شاحن هاتف يتسبب في كارثة داخل منزل

أعلنت شرطة مدينة طوكيو اليابانية، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية، حيث يعتقد أفراد الشرطة ورجال الإطفاء أن الحريق اندلع بسبب “شاحن بطارية تليفون محمول”.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة ومصادر أخرى، فإن أحد سكان المبنى المكون من خمسة طوابق والذي يقع في حي سوجينامي، أبلغ عن اندلاع حريق بسبب شاحن بطارية تليفون محمول، قبيل الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

حريق استمر ساعتين

وأضافت أنه تم إرسال 29 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق بعد نحو ساعتين.

واندلع الحريق في غرفة بالطابق الثاني. وجرى نقل ستة أشخاص، من بينهم فتاة كانت في الغرفة التي نشب بها الحريق، إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان المتصاعد، إلى جانب إصابات أخرى. ولا يعتقد أن حالتهم خطيرة.

وذكرت الفتاة صاحبة الهاتف أنها كانت نائمة بينما كان هاتفها المحمول متصلا بشاحن البطارية، عندما استيقظت على صوت دوي انفجار، ورأت النيران.