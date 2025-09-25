شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ أثناء قصفها مدينة غزة

استهدفت فصائل من المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تقوم بقصف مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع، ما أجبرها على الفرار سريعا.

وبيّنت مشاهد فيديو خاصة بالجزيرة مباشر، محاولة رجال المقاومة الفلسطينية في استهداف مروحية إسرائيلية أثناء قصفها مدينة غزة وفرارها من المكان.

انطلاق القذيفة نحو الطائرة

وسمعت أصوات شهود عيان على الأرض، وهم يقولون إن المروحية أصيبت، ثم قال آخر “مضاد. مضاد” في إشارة إلى انطلاق قذيفة باتجاه المروحية الإسرائيلية.

وقال شاهد آخر “شردت. شردت” بعد أن شوهدت الطائرة وهي تلتف وتأخذ مسارا آخر بعيدا عن المنطقة.

يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة غزة، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر طبية، استشهاد 17 فلسطينيا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

من جانبه ادعى جيش الاحتلال في وقت لاحق، أن المروحية لم تصب ولم تقع إصابات في الحادث، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “تم رصد إطلاق فاشل من منطقة مدينة غزة باتجاه مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو”.

وزعم المتحدث أن المروحية لم تصب، كما لم تقع إصابات في الحادث، وقال إن المروحية واصلت مهمتها في مساعدة القوات المقاتلة في المنطقة، على حد قوله.