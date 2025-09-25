صحة غزة تحذر من كارثة: بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من خطر توقف خدمات بنوك الدم في المستشفيات بشكل كامل بسبب نقص المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

وأكدت الوزارة أن العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات، إلى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته، يزيد الأزمة تعقيدا، ويحول دون استقبال أو نقل أي من وحدات الدم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأزمة تعوق تغطية الاحتياجات الطارئة للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية، وسط تزايد أعداد الجرحى نتيجة الأحداث الأخيرة.

استهداف المستشفيات

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأب جيش الاحتلال على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ما أخرج معظمها عن الخدمة كليا أو جزئيا.

وتسبب استهداف المرافق الصحية كذلك في استشهاد وإصابة مرضى، إضافة إلى قتل واعتقال أفراد طواقم طبية.

كما تغلق إسرائيل، منذ 2 مارس/آذار الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الدواء والمستلزمات الطبية والأغذية.