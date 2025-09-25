طائرة نتنياهو تسلك مسارا غير معتاد في رحلتها الى الولايات المتحدة

اعتمدت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسارا غير معتاد في رحلتها الى الولايات المتحدة اليوم الخميس، وتجنبت التحليق في أجواء دول أوروبية منها فرنسا، بحسب مواقع تتبع الرحلات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ذلك هدفه تجنب التحليق في أجواء دول موقعة على نظام روما الأساسي، والتي يمكن لها تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الوزراء عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال اضطرت الطائرة للهبوط على أراضيها.

وذكرت القناة 12، الإسرائيلية أن مسار طائرة نتنياهو إلى واشنطن متعرّج وغير اعتيادي لتجنب الهبوط الاضطراري في دول قد تنفذ أوامر اعتقال دولية، وقالت إنه طويل وبعيد عن البلدان الأوروبية التي يمكن أن تنفذ أوامر الاعتقال في حالة الهبوط الاضطراري.

ورغم أن باريس كانت قد وافقت على عبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس، أظهرت بيانات مواقع تعقب الرحلات أنها تجنبتها.

وحلّقت الطائرة فوق اليونان وإيطاليا، ثم انحرفت نحو الجنوب فوق مضيق جبل طارق قبل عبور المحيط الاطلسي.

مذكرة الاعتقال

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي دعمها للتحقيق الذي تجريه الجنائية الدولية، وقالت إنها شكلت فريقًا للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في غزة، كجزء من جهودها الأوسع للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.

ويلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، ومن المقرر أن يلتقي بعد ذلك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد اعتراف دول غربية منها فرنسا وبريطانيا، بدولة فلسطين، في خطوة لقيت تنديدا شديدا من إسرائيل.