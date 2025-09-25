فيديو صادم.. ذبح مقاول بسكين أمام أعين المارة

شهدت ولاية غيرسون التركية، حادثة دامية أثارت صدمة واسعة، بعدما أقدم أحد المواطنين على قتل مالك شركة مقاولات في الشارع العام، إثر خلاف نشب بينهما بشأن عملية بيع وحدة سكنية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الجاني كان قد اشترى شقة من الشركة، ليكتشف لاحقا أن المقاول باعها لأشخاص آخرين.

وفجّر هذا الاكتشاف مشادة حادة بين الطرفين، سرعان ما تحولت إلى شجار دموي، وجه خلاله المشتري عدة طعنات إلى المقاول، أصابت معظمها رقبته، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

لم يحاول الهرب

وأوضحت المصادر أن القاتل لم يحاول الهرب بعد تنفيذ جريمته، بل ظل في مكان الحادث منتظرا وصول قوات الشرطة، التي اعتقلته على الفور.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة، سجل المقاول الحافل بعمليات الاحتيال العقاري، حيث كان قد تورط في قضايا مماثلة مع ضحايا آخرين، غير أن نهايته جاءت على يد واحد من عملائه الغاضبين.