في طريقها إلى غزة.. السفينة “عمر المختار” تفعل الطوارئ ضد مسيرات مشبوهة (فيديو)

كشفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء الأربعاء، أن 3 طائرات مسيرة حلقت فوق سفينة “عمر المختار” التي أبحرت من المياه الليبية، الأحد، للالتحاق بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار.

جاء ذلك في منشور للجنة الدولية لكسر الحصار، على حسابها بمنصة “إكس”، حيث قالت إن: “3 طائرات مسيّرة تحلق في هذه اللحظات فوق سفينة عمر المختار، التي تُبحر منفردة للحاق بأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة وتحمل على متنها عيادة طبية متنقلة”، دون تفاصيل أكثر.

بينما ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن السفينة فعلت حالة الطوارئ مع تحليق ثلاث مسيرات مجهولة فوق السفينة.

وأكد رئيس الحكومة الليبية الأسبق، عمر الحاسي، وأحد المشاركين في أسطول الصمود المعلومة، مطمئنًا عائلات المشاركين في الحملة أنهم بخير وأن القارب لم يتعرض لأذى.

يذكر أن سفينة “عمر المختار”، أبحرت يوم الأحد من أجل الالتحاق بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بعد تجهيزها بقسم عناية مركزة لتقديم الخدمات الصحية للأسطول.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن “أسطول الصمود” العالمي، وقوع 12 انفجارًا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

تحرك إسباني إيطالي

والأربعاء أيضا، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز أن بلاده سترسل، يوم الخميس، سفينة حربية من ميناء قرطاجنة جنوب شرقي البلاد لحماية “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وقال سانشيز، في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء: “سفينة عمليات بحرية مجهّزة بجميع الموارد اللازمة ستغادر غدًا من قرطاجنة لمساعدة الأسطول (الصمود العالمي) والقيام بعملية إنقاذ عند الحاجة”.

بدورها قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن فرقاطة إيطالية جاهزة لتقديم المساعدة لأسطول غزة، مؤكدة أنه “ليس من المتوقع أن تستخدم القوة العسكرية” خلال هذه العملية.

وأشارت ميلوني في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن الحكومة الإيطالية اقترحت تسليم مساعدات أسطول غزة إلى البطريركية اللاتينية في القدس لتجنب المزيد من المخاطر، مشددة على أن “مهمة أسطول غزة خطيرة ولم تتحل بالمسؤولية المطلوبة”.