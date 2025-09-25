كيف علق السوريون على خطاب الرئيس الشرع في الأمم المتحدة؟ (فيديو)

في حدث يعد الأول من نوعه منذ ما يقارب ستة عقود، ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، ليكون بذلك أول رئيس سوري يقف على منبر المنظمة الدولية منذ كلمة الرئيس الأتاسي في ستينيات القرن الماضي.

وحمل الخطاب الذي جاء في الدورة الـ80 للجمعية العامة، رسائل سياسية ودبلوماسية متعددة، وُصفت بأنها تعكس تحوّلاً في الخطاب السوري، مع التأكيد على الثوابت الوطنية والانفتاح على التعاون الدولي في آنٍ معاً.

هذه الخطوة اللافتة التي أعادت سوريا من جديد إلى المحافل الدولية، فتحت الباب أيضا أمام تساؤلات حول الرسائل التي حملها الخطاب. فكيف تابع السوريون كلمة الرئيس الشرع؟

الجزيرة مباشر رصدت آراء عدد من السوريين الذين تابعوا كلمة الرئيس من ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، حيث اعتبر رجل قانون خمسيني أن عودة رئيس سوري إلى الأمم المتحدة بعد عزلة دبلوماسية امتدت لعقود، يُعد “انتصاراً سياسياً” مكملاً للانتصار العسكري للمعارضة لنظام الأسد.

وأشاد المواطن السوري بتأكيد الرئيس على “إعادة الإعمار” و”فضح جرائم نظام الأسد”، بالإضافة إلى حرصه على التأكيد على “سيادة سوريا ووحدتها”.

بدوره عبر شاب في العشرينيات عن فخره باللحظة، مشيراً إلى أن ما لمسه في الخطاب هو إعلان الرئيس عن دعم غزة.

سيدة ثلاثينية رأت أن خطاب الشرع أمام المنظمة الدولية كان حاسماً في التأكيد على “ضرورة رفع العقوبات”، و”الدعوة لإعادة الإعمار”، دون التنازل عن “الحق السيادي”.

واكد رجل في الأربعين من عمره أن أكثر ما لفت نظره هو تأكيد الرئيس على وحدة الأراضي السورية، مبيناً رفضه أي طروحات تتعلق بـ”الفيدرالية أو التقسيم”، مشدداً على ضرورة “استمرار نظام الحكم المركزي”.