“لا مياه ولا طعام.. انتهينا”.. نازحون يروون للجزيرة مباشرة معاناتهم (فيديو)

يعيش النازحون الفلسطينيون مأساة قاسية بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي والقصف العنيف على المدينة.

تجارب مؤلمة ومواجهة صعوبات يرويها النازحون للجزيرة مباشر، فقالت إحدى النازحات: “خرجنا ولا نعلم إلى أين نذهب، وها هو أثاثنا بالشارع، لا يوجد مياه ولا طعام ولا مواصلات، لا يوجد مكان نجلس فيه، انتهينا. موتنا. ولا نشعر بالراحة”.

وقال نازح آخر: “تجولنا كثيرًا، ولم نجد مكان نجلس فيه ولا حتى خيمة أو خلاء (حمامات) لا يوجد أي شيء نأكله ولا مكان يسترنا، ننام في الشارع ونغطي أجسامنا بأغطية خفيفة”.

بينما لفتت سيدة وهي تخبز بشكل بدائي على حطب ونار، إلى صعوبة الحياة بأكملها، وانعدام الأمان والاستقرار “لا يوجد ماء، والطعام غير متوفر، واضطررت إلى فتح فرن لأخبز للناس”.

صحراء جرداء تأوي مئات النازحين

وأشارت نازحة إلى المكان الذي تعيش فيه وسط مئات الخيام في صحراء جرداء، تفتقد لأبسط مقومات الحياة، ما أثر على حياة الأطفال بالسلب بعضهم فقد حياته بسبب تغير درجات الحرارة.

وأبدت تخوفاتها من قدوم فصل الشتاء وغرق الخيام التي تأوييهم في ظل هذه الحرب الشعواء.

وأوضحت امرأة أخرى معاناة الحصول على الماء، قائلًة: “نحتاج أن نمشي لمسافة كيلو للحصول على المياه، مقومات الحياة معدومة بما فيها النظافة، نطبخ الطعام القليل على النار مباشرة وأنا لدى حساسية لكنني مضطرة للتكيف”.

وتوصل قوات الاحتلال جرائم الإبادة مستهدفة المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,419 شهيدا و167,160 مصابا. ومنذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 12,823 شهيدا والإصابات 54,944.