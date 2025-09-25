مانشستر سيتي يتأهل للدور الرابع في كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز الذي حققه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، مساء الأربعاء.

وشهدت المباراة أولى فرص السيتي عبر رأسية موكاسا، التي وجهها نحو منتصف المرمى، ليتصدى لها الحارس نيكولز.

وسيطر الفريق الضيف على مجريات اللعب، ووضع هدرسفيلد في منتصف ملعبه، لينجح في ترجمة سيطرته بهدف عبر فودين، الذي أطلق تسديدة زاحفة نحو أقصى الزاوية اليمنى، لتستقر داخل الشباك.

وجاء أول تهديد من جانب هدرسفيلد في الدقيقة 33، من تسديدة طائشة وجهها زيبيكوينز أعلى المرمى، من قلب منطقة الجزاء، لتمر الدقائق التالية بلا أي خطورة حتى نهاية الشوط الأول بتقدم السيتيزنز (1-0).

وتمكن سافينيو من تعزيز تقدم المان سيتي بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه قبل أن يطلق تصويبة قوية، استقرت داخل الشباك، مسجلا الهدف الثاني.

وانتهت أحداث المباراة بفوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون بهدفين دون رد، لتعبر كتيبة بيب جوارديولا إلى دور الـ16 من كأس كاراباو.