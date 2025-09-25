مدير مجمع الشفاء في غزة يطلق صرخة استغاثة (فيديو)

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف استثنائية وقاسية جدا، موضحا أن قوات الاحتلال مُصرة على إخراج المستشفى عن الخدمة.

وطالب أبو سلمية، في حديث للجزيرة مباشر اليوم الخميس، بحماية دولية للمستشفى -الذي يتعرض لتهديدات من قبل الاحتلال- حيث زعم الجيش الإسرائيلي بحدوث إطلاق نار من داخل المستشفى.

ورفض أبو سلمية الاتهامات الإسرائيلية، ونفى حدوث أي إطلاق نار من المستشفى، وقال “نطلق صرخة استغاثة لحماية المستشفى من ممارسات الاحتلال حتى نتمكن من أداء رسالتنا”.

مناشدة المؤسسات الأممية والدولية

وفي وقت سابق، ناشد الدكتور محمد أبو سلمية، المؤسسات الأممية والدولية بضرورة التدخل العاجل لإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى القطاع الصحي في غزة، وسط التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على اغزة.

وأكد أبو سلمية أن المنظومة الصحية في غزة تواجه خطر الانهيار الكامل بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ودعا أبو سلمية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، والعمل فوراً على وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الطبية واستمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان المدنيين.