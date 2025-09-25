مزحة على “تيك توك” تقود شابا جزائريا إلى زنزانات السجن (شاهد)
قضت محكمة الحراش في الجزائر العاصمة، بالسجن عاما مع النفاذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (772 دولار أمريكي) مع الإيداع في الجلسة ضد شاب يبلغ من العمر 28 سنة، بعدما ظهر في فيديو عبر تطبيق “تيك توك” استعمل فيه فيلتر نسائي وانتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الحراش.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الأيام الماضية.
@user4469495981601
بونجورنو حبابي 😘 إنتحال صفة وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش 😱😰😂🤣 Alpatccno.🇮🇹italia.🤎.🌹.🦅.👍. …’🇩🇿🕴⚖️…
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4ترامب: تعرضت لعملية “تخريب ثلاثية”.. وهذا ما يجب على الأمم المتحدة فعله
- list 2 of 4شاهد: لحظة سقوط طائرة مسيّرة في إيلات وإصابة 23 شخصا
- list 3 of 423 مصابا بينهم اثنان بحالة خطرة جراء سقوط مسيّرة من اليمن في إيلات (فيديو)
- list 4 of 4قتيل وإصابات في هجوم على مكتب الهجرة في دالاس الأمريكية
وكان المتهم قد ظهر مهدداً بإنزال عقوبات مشددة على المتاجرين بالمخدرات وحاملي الأسلحة البيضاء، بأسلوب ساخر أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل، واعتُبر إهانة لهيئة قضائية منظمة قانوناً.
كما تمت متابعة فتاة تبلغ 22 سنة ساعدت في تصوير الفيديو داخل مصنع، حيث قضت المحكمة ضدها بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ.
النيابة العامة كانت قد التمست 5 سنوات حبسا نافذاً ضد المتهم الرئيسي و3 سنوات ضد شريكته، مع غرامات مالية معتبرة، غير أنّ المحكمة خفّفت العقوبة بعد أن اعتبر الدفاع أنّ الأمر لم يتعدّ كونه مزحة جرى تداولها بشكل واسع على المنصات الرقمية.