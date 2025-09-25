هجمات إسرائيلية واسعة على اليمن (فيديو)

نفذ الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات الجوية قال إنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، بعد يوم من تبني الجماعة إطلاق مسيّرة نحو مدينة إيلات جنوبي إسرائيل خلفت 50 جريحا.

وقال الجيش في بيان إن “عشرات الطائرات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت هجمات على أهداف تتبع أجهزة الأمن والمخابرات وجيش النظام الحوثي في صنعاء، بما في ذلك مقر قيادة هيئة الأركان الحوثية، ومقر دائرة الإعلام العسكري، ومعسكرات تضم أسلحة وعناصر عسكرية تابعة للحوثيين”.

وأضاف أنه سيواصل ضرب “أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل مهما كانت المسافة المطلوبة”.

وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن: شهيدان و48 جريحا في حصيلة أولية جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء.

وجاءت الضربات تزامنا مع بث خطاب مسجل لزعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي.

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله باليمن إن “العدوان الإسرائيلي استهدف بعدد من الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين”.

وأضافت أن “العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية وحيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء”.

وأعلنت الجماعة، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوبي البلاد، في إطار ما وصفته بالرد على جرائم الاحتلال في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن سقطت في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص.