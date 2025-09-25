“ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.. غزّي يتبرع بالدم رغم الجوع (فيديو)

داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس يجلس المواطن الفلسطيني محمد أبو هربيد يتبرع بالدم لأخيه المصاب، في نفس اليوم الذي توفيت فيه والدته حسرة على إصابة ابنها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو هربيد للجزيرة مباشر: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، وأنا أحاول أن أساعد أصحاب الفصائل النادرة، وبعد هذه المجاعة مازال لدينا دم لنتبرع به، وأنا أتبرع لأخي”.

وأضاف بصوت باك أنه لم يعد لأهل غزة أحد سوى الله الذي أعطاهم القوة والصبر على مدار هذه السنوات، داعيًا أن تنتهي الحرب.

وأطلق مجمع ناصر الطبي، اليوم الخميس، نداء استغاثة لدعوة المواطنين الغزيين من أجل التبرع بالدم الذي أوشك على النفاذ والتوجه بأقصى سرعة لبنك الدم لمساعدة المحتاجين لنقله.

وفي تصريح خاص بالجزيرة مباشر أفادت مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم صوفيا زوعرب بأن كمية وحدات الدم في الوزارة على وشك النفاذ،

وقالت: “الوضع في وزارة الصحة وبنوك الدم بالتحديد تجاوز حد الأزمة، إذ وصل إلى الحد الكارثي لعدة أسباب أبرزها لا يوجد متبرعون قادرون على التبرع بالدم بسبب المجاعة، وهذا شكل أزمة لدى الجرحى والمرضى المحتاجين للدم، وكذلك النقص في المستلزمات الطبية”.

ووجهت صوفيا نداء استغاثة لكل العالم بضرورة إرسال وحدات دم جاهزة لإسعاف الجرحى والمرضى، وطالبت بضرورة فتح المعابر والسماح بفتح المعابر لإدخال المعدات الصحية اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين.