ويتكوف يكشف عن “اختراق” في ملف غزة خلال أيام (فيديو)

كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأربعاء عن “اختراق” مرتقب في ملف الحرب على غزة، مؤكدا وجود أمل وثقة بإمكانية الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وقال خلال قمة كونكورديا على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة “لدينا أمل، ويمكنني القول إننا واثقون بأننا سنتمكن في الأيام المقبلة من إعلان اختراق ما”.

وأوضح ويتكوف أن اجتماع الرئيس دونالد ترمب مع قادة الدول العربية والإسلامية كان “رائعا ومميزا ومثمرا”، حيث جرى خلاله عرض “الخطة رقم 21” لإرساء السلام في غزة، وهي خطة تراعي هواجس إسرائيل ومخاوف جميع جيران المنطقة، كما قال.

والتقى ترامب الثلاثاء بقادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يخص الشأن الإيراني، أوضح ويتكوف خلال ندوة الأربعاء أن “الاتصال مستمر مع إيران ونحن نتحدث معهم”، مشددا على أن إيران “في موقف صعب للغاية”.

وأضاف: “آلية الزناد ستنتهي خلال أيام وإذا لم نصل إلى اتفاق سنعيد تفعيل العقوبات”.

وبيّن المبعوث الأمريكي أن “ليس لدينا أي رغبة في إيذاء أو الإضرار بإيران ورغبتنا هي أن نتوصل إلى حل دائم معهم”.

وتجري محادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية للأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتجنّب إعادة فرض العقوبات السبت عند الساعة 12 ليلا بتوقيت غرينتش.