96 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، إلى 96 شهيدا، إضافة إلى مئات الجرحى، وفق ما أفادت به مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق عدة متفرقة في القطاع، كان أعنفها في مخيم النصيرات وسط غزة، حيث قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق، ما أدى إلى عشرات الشهداء والمصابين الذين نقلوا إلى مستشفى العودة.

مدينة غزة

كما طالت الغارات مدينة غزة وخان يونس، إذ استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس، بينما أدى قصف آخر لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة وشرقي مخيم البريج إلى مزيد من الشهداء والجرحى.

شهداء المساعدات

وفي رفح جنوب القطاع، تزايد عدد استشهاد مواطنين من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال شمال غرب المدينة، بينهم لاعب نادي شباب رفح محمد السطري، فيما أصيب آخرون في منطقة الشاكوش.

وأفادت مصادر طبية بتوزع جثامين الشهداء منذ فجر الأربعاء على مستشفيات القطاع على النحو الآتي:

25 شهيدا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة

25 شهيدا في المستشفى المعمداني

17 شهيدا في مستشفى ناصر بخان يونس

4 شهداء في مستشفى الأقصى بدير البلح

3 شهداء في مستشفى السرايا

10 شهداء في مستشفى العودة بالنصيرات

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,419 شهيدا و167,160 مصابا. ومنذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 12,823 شهيدا والإصابات 54,944.