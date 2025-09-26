“استهتار غير مسبوق”.. أهالي أسرى إسرائيليين وجنود احتياط ينتقدون نتنياهو بسبب وضع مكبرات صوت في غزة

استشاط أهالي عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة وعائلات الأسرى في غزة غضبا، اليوم الجمعة، من توجيه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بوضع مكبرات صوت داخل القطاع ليتمكن سكان غزة من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر -لم تسمها- أن الجيش سوف يبث خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، عبر مكبرات الصوت في أنحاء قطاع غزة، فيما انتقدت عائلات الأسرى هذا القرار.

وقالت الهيئة “أفادت مصادر أن قيادة المنطقة الجنوبية سوف تقوم ببث خطاب نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر اليوم، عبر مكبرات الصوت في أنحاء قطاع غزة، وقد اتخذ القرار من قبل المستوى السياسي، ولم تتضح بعد أسباب هذه الخطوة”.

“نطالب بإبرام اتفاق”

ونقلت الهيئة عن زوجة الأسير (عمري ميران) قولها “بدلا من مخاطبة الغزيين، أودّ أن أتحدث إلى من يتوقون لسماع صوت الأمل”، وأضافت “إذا نصبت مكبرات صوت بالفعل، أودّ أن أرسل تسجيلا صوتيا لعمري، أقول له. نحن نطالب بإبرام اتفاق يعيدهم إلى الديار وإنهاء الحرب”.

وفي تعليق على طلب نتنياهو، قال منتدى جنود الاحتياط لإنهاء الحرب “هذا مثال آخر محزن على أن هذه الحرب استنفدت نفسها منذ فترة طويلة ويجب أن تنتهي. نحن ورفاقنا نخاطر بحياتنا، وحياة الأسرى، وحياة الأبرياء من أجل مهام غير ضرورية، لم تكن تهدف إلى خدمة أمن إسرائيل“.

أهالي الجنود والأسرى

وذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن أهالي نحو 30 مقاتلا في غزة وجهوا رسالة إلى رئيس الأركان ووزير الدفاع يطالبون فيها بإلغاء التوجيه خوفا من تعريض حياة أبنائهم للخطر.

كما هاجمت عائلات الأسرى، تركيز نتنياهو على سكان غزة دون أبنائهم الذين قد يستمعون أيضا إلى الخطاب.

“استغلال ساخر للانضباط العسكري”

وقال الأهالي في رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان: “هذا عمل يتطلب احتكاكا بالسكان، ويعرض حياة أطفالنا الذين يقاتلون حاليا في غزة للخطر بشكل واضح”، على حد وصفهم.

وأضافوا: “لم يسبق في تاريخ دولة إسرائيل أن شهدنا مثل هذا الاستهتار بحياة المقاتلين، واستغلالا ساخرا للانضباط العسكري لأغراض سياسية. هذا أمر غير قانوني بشكل واضح، يعرض حياة المقاتلين للخطر دون أي داعٍ عملي يتماشى مع أي هدف حربي”.

ونقلت القناة قولهم “نطالبكم بإصدار أوامر فورية للقادة الميدانيين بوقف أي عمل يتعلق بهذا. إن حياة أطفالنا ليست هدرا، أنتم تُخاطرون بحياتهم عبثا. نُحمّلكم مسؤولية شخصية عن هذا العمل، وعن عواقبه الوخيمة”.

وقالت إن إيلان غرين -الذي أُصيب ابنه بجروح خطرة في حرب غزة- قال “قد يُحرم الجنود، جنودهم من أجل سياسات نتنياهو. إنها حيلة علاقات عامة. هذا دليل واضح على أن هذه حرب سياسية. رئيس وزراء ساخر يُرسل أطفالنا للقتل من أجل سياساته”.