الأونروا: ثلث أطفال غزة قضوا يوما كاملا دون طعام خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان غزة يواجهون تهديدات على التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، مع خطر المجاعة.

وطالب لازاريني، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري حول (الأونروا) في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، الدول الأعضاء التحرك لحماية المدنيين ودعم عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك (الأونروا).

في #غزة، تعاني العائلات من المجاعة والقصف دون ملاذ آمن. ومع ذلك، #الأونروا_تواصل تقديم خدماتها الأساسية. فخلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2025، وفّرنا المياه لـ 1.4 مليون نازح وقدمت فرقنا 2.7 مليون استشارة طبية. الأونروا شريان حياة في خضم الكارثة. للاطلاع على عملنا:… pic.twitter.com/RKmxxh2Nt9 — الأونروا (@UNRWAarabic) September 26, 2025

وقال المفوض العام لـ(الأونروا) إنه “على مدى عامين تقريبا، شهدنا استهتارا مروعا بالحياة والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة”، داعيا إلى التحرك لحماية المدنيين ودعم منظمات الأمم المتحدة.

فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، في الاجتماع الوزاري حول الأونروا في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. #UNGA80 يواجه سكان #غزة تهديداتٍ على التعليم… pic.twitter.com/PLLfq1rNZY — الأونروا (@UNRWAarabic) September 26, 2025

أطفال جوعى

من ناحية أخرى قالت (الأونروا) في منشرو على منصة “إكس” إنه “وفقا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوما كاملا دون طعام خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وأضافت الوكالة الأممية في منشورها “إن الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم لا يُطاق. يُجبر الكثيرون على التسول. أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن”.

وفي منشور آخر قالت (الأونروا): “تعاني العائلات من المجاعة والقصف دون ملاذ آمن. في غزة تعاني العائلات من المجاعة والقصف دون ملاذ آمن”، وأضاف المنشور “ومع ذلك، تواصل الأونروا تقديم خدماتها الأساسية. أونروا شريان حياة في خضم الكارثة”.

تقليص أنشطة (الأونروا)

وفي وقت سابق كشفت (الأونروا) أن أنشطتها في مدينة غزة تقلصت بشكل كبير جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، فيما اضطر مركزها الصحي الوحيد الواقع بمخيم الشاطئ إلى تعليق عملياته في 13 سبتمبر/أيلول الجاري بسبب اشتداد الهجمات الإسرائيلية في محيطه والتي ألحقت أضرارا به.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير حول مستجدات الأوضاع الإنسانية وأنشطتها في قطاع غزة إن أكثر من 82% من مساحة قطاع غزة لا تزال داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، أو تحت أوامر الإخلاء.

وفقًا لتقييم سريع للاحتياجات في #غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يومًا كاملًا دون طعام خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. إنّ الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم لا يُطاق. يُجبر الكثيرون على التسول أو النهب أو عمالة الأطفال. أطفال غزة بحاجة إلى… pic.twitter.com/fpIP7hNC6f — الأونروا (@UNRWAarabic) September 26, 2025

عرقلة خطوط الإمداد الحيوية

وأشارت إلى أن وقوع غارات مباشرة أو غير مباشرة على 12 مبنى يتبع لها في مدينة غزة بواقع 9 مدارس ومركزين صحيين يؤويان أكثر من 11 ألف شخص، وأن مكتبها الإقليمي بمدينة غزة تعرض لأضرار إضافية في غارة غير مباشرة وقعت في محيطه.

وذكرت أن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، إلى جانب القيود الشديدة المفروضة على العمليات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بعرقلة شديدة لآخر خطوط الإمداد الحيوية المتبقية للمدنيين في مدينة غزة.