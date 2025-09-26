الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن والملايين يهربون إلى الملاجئ (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مساء الخميس، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن على وسط إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن صفارات الإنذار دوّت في أنحاء البلاد من منطقة لخيش حتى سهل الشارون، بما في ذلك تل أبيب والقدس.

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله على لسان متحدثها العسكري العميد يحيى سريع تنفيذ “عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

pic.twitter.com/PBqgoqMGwY — العميد يحيى سريع (@army21yemen) September 25, 2025

“الرد على القصف بالقصف”

وتعليقا على الصاروخ الذي أطلق، الخميس، من اليمن على إسرائيل، قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ”أنصار الله” في مقابلة مع الجزيرة مباشر “مستمرون في مواجهة الاحتلال وإسناد غزة وسنرد على القصف بالقصف”.

يأتي إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافا قال إنها مرتبطة بجماعة “أنصار الله” في صنعاء، وذلك بعد يوم من تبني الجماعة إطلاق مسيّرة نحو مدينة إيلات جنوبي إسرائيل خلّفت 50 جريحا.

وقالت وزارة الصحة اليمينة التابعة لـ”أنصار الله” إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل 8 أفراد على الأقل وإصابة 142 آخرين، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في الواقع التي تم استهدافها.