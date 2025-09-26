“الغارديان”: المدنيون في غزة يتعرضون لإصابات تشبه إصابات الجنود في ساحات القتال

كشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن المدنيين في قطاع غزة يعانون من إصابات شديدة تشبه تلك التي يتعرض لها الجنود المحترفون خلال العمليات القتالية المكثفة.

وأظهرت الدراسة، أن بعض الإصابات مثل الحروق وإصابات الساقين، كانت أكثر شيوعا بين المدنيين في غزة مقارنة بالجنود الأمريكيين المشاركين في صراعات العراق وأفغانستان.

وفي تصريحات لصحيفة (الغارديان) البريطانية، أوضح بلال عرفان، أستاذ الأخلاقيات الحيوية بجامعة ميشيغان وأحد مؤلفي الدراسة، أن “المدنيين المصابين في غزة يعانون نمط إصابات يتوقع عادة في قتالات مكثفة مع محترفين عسكريين، وتوزيع وطبيعة الإصابات متشابهة أو أسوأ”.

حروق شديدة بين الأطفال

واعتمدت الدراسة، الأولى من نوعها، على بيانات قدمتها عشرات الفرق الطبية الدولية العاملة في غزة بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025. وشملت البيانات المرضى الذين وصلوا إلى المستشفى ونجوا، ولم تتضمن غالبية الإصابات القاتلة لمن توفوا دون تلقي رعاية طبية.

وسجلت الدراسة نحو 24 ألف إصابة مرتبطة بالصدمة، 18% منها حروق، وشكلت الإصابات الناتجة عن الانفجارات ثلثي الحالات.

كما لاحظ المؤلفون أن الحروق كانت شديدة بشكل خاص بين الأطفال، حيث تجاوزت 10% من الحروق الدرجة الرابعة التي تصل إلى العظم.

“جرس إنذار للحكومات”

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإصابات تعكس “تأثير القصف الجوي العشوائي والمتفجرات الثقيلة على المناطق المدنية”.

وبلغت نسبة إصابات الأسلحة النارية حوالي 30% من إجمالي إصابات الحرب، مع نسبة تقارب 10% من المصابين برصاص في الرأس.

ووصفت الدكتورة فيكتوريا روز، جراحة التجميل في مستشفيات لندن وأحد مؤلفي الدراسة، النتائج بأنها “جرس إنذار للحكومات والمجتمع الإنساني على مستوى العالم”.