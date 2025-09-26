انتظروا الخبز فحصدتهم النيران.. عشرات الشهداء في غزة بينهم أطفال أثناء توزيع المساعدات (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم الجمعة، جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، بينهم 10 مواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وأكد مستشفى العودة، أن قوات الاحتلال استهدفت تجمعا لمنتظري المساعدات بالقرب من منطقة نتساريم وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار 2025، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وحولتها إلى “مصائد موت” وفق توصيف الفلسطينيين.

وبشكل يومي يستهدف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات بالقصف أو الرصاص ما تسبب باستشهاد وإصابة الآلاف منهم.