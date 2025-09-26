بالعبوات الناسفة والكمائن المركبة.. سرايا القدس تضرب الاحتلال في طولكرم وجنين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين مسلحتين ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أن مقاتليها أوقعوا إصابات وأعطبوا آليات عسكرية.

طولكرم

وقالت “سرايا القدس – كتيبة طولكرم” في بيان، إن مقاتليها قاموا، صباح اليوم، بتفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا استهدفت جرافة عسكرية داخل مخيم نور شمس، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ أشهر.

وأضاف البيان أن التفجير أدى إلى إخراج الجرافة عن الخدمة وحقق إصابات مؤكدة.

جنين

وفي السياق ذاته، قالت “سرايا القدس – كتيبة جنين” إن أحد تشكيلاتها القتالية في سرية اليامون نفّذ، مساء أمس، كمينا مركبا استهدف قوة مشاة إسرائيلية مكوّنة من 5 جنود، مشيرة إلى أن المقاتلين استهدفوا القوة بنيران مباشرة وأوقعوا إصابة في صفوفها.

وأضاف البيان أن المقاتلين تمكنوا لاحقا من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد أدت إلى إصابة جندي، كما أفاد بتمكن وحدة الهندسة في الكتيبة من تفجير عبوات أرضية عدة مسبقة الصنع أفضت إلى إعطاب آلية عسكرية من نوع “نمر”.

ومع رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية في غزة والضفة.