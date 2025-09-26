ترامب: اتفاق غزة وشيك وعودة الرهائن قد تكون قريبة جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه بات قريبا جدا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وضمان عودة الأسرى، على حد قوله.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قبيل مغادرته متجها إلى نيويورك لحضور بطولة كأس رايدر للجولف، أن المفاوضات الجارية تسير في اتجاه إيجابي قد يفضي إلى نتائج ملموسة قريبا، على حد وصفه.

وقال الرئيس الأمريكي “نحن نقترب من اتفاق قد ينهي الحرب في غزة، وقد تكون عودة الرهائن قريبة جدا، هناك تقدم حقيقي يُحرَز في هذا الملف”، لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية عن أطراف التفاوض أو المراحل التي وصلت إليها العملية.

وفي معرض حديثه، شن ترامب هجوما حادا على خصومه الديمقراطيين، واصفا سياساتهم بأنها “مجنونة” وتضر بمصالح الولايات المتحدة.

وقال ترامب “الديمقراطيون اليساريون المتعصبون يريدون حدودا مفتوحة، ويضغطون لمنح المهاجرين غير الشرعيين مليارات وربما تريليونات الدولارات، بينما المواطنون الأمريكيون يرفضون ذلك”.

كما انتقد توجهات بعض الديمقراطيين فيما يتعلق بالهوية “الجندرية” والمنافسة الرياضية، قائلا “يريدون أن يسمحوا للرجال بالمنافسة في رياضات النساء. هذا جنون مطلق. هؤلاء الديمقراطيون مجانين”.

وتابع ترامب “الأرقام الاقتصادية التي نراها إيجابية، الأسعار انخفضت، والتضخم ليس ضخما. نحن نحظى باحترام دول العالم، لكن الديمقراطيين يريدون عرقلة كل ذلك”.