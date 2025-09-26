ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. واتفاق غزة قريب (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، بعد تلويح بعض من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بذلك لنسف أي آفاق لحل (قيام) الدولتين.

وأفاد في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية”، مضيفا “لن يحدث ذلك”.

وأكد ترامب، أن اتفاقا بشأن غزة بات “قريبا جدا”، وذلك بعد محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء “الليكود” ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى تنفيذ الضم “فورا”.

وأضاف ترامب: “تحدثت إلى كل قادة وزعماء منطقة الشرق الأوسط ونحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك تقدما ملموسا في ملف الأسرى الإسرائيليين، وقال: “من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا”.

وقال ترامب: “سنتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط لأول مرة منذ ألفي عام”، مؤكدا أن الوضع في غزة سيء.

ومساء الأربعاء، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “كونكورديا 25” بنيويورك، إن “الخطة التي طرحها ترامب تتضمن 21 بندا”، معربا عن ثقته في حصول إنجاز قريب.