“حاولت تسميم والدها وهاجمت الطاقم”.. هكذا تصرفت السلطات مع راكبة مشاغبة (شاهد)

شهدت إحدى رحلات “أمريكان إيرلاينز” المتجهة إلى لاس فيغاس حادثة غريبة، عندما اضطُر طاقم الطائرة إلى تقييد راكبة باستخدام شريط لاصق، قبل أن يغطوا رأسها بكيس بلاستيكي، بعد أن دخلت في حالة من الهياج وبدأت في تهديد المضيفين والصراخ بألفاظ نابية أمام الركاب.

مشهد صادم على متن طائرة أمريكية.. تقييد راكبة بشريط لاصق على مقعدها بزعم مهاجمتها طاقم الرحلة وترهيبها المضيفات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rW90FHhaTS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2025

الواقعة حدثت في 16 سبتمبر/أيلول، ونُشر مقطع الفيديو على منصة “تيك توك” مُظهرًا حالة من الهياج والعدوانية من الراكبة التي كانت على متن رحلة داخلية انطلقت من شارلوت بولاية نورث كارولاينا، كجزء من رحلة عودتها من جمهورية الدومينيكان.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” عن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيفادا، أن الراكبة قامت بالتجول في مقصورة الطائرة وهي تصرخ وتهدد عدة مضيفين لفظيًا، قبل أن يضطر الطاقم إلى تقييدها حفاظًا على سلامة الجميع.

لكن الوضع ازداد غرابة عندما ركلت إحدى المضيفات بعد تقييدها، ما تسبب في سقوطها، بحسب السلطات.

لكن التصعيد لم يتوقف عند التهديدات، فقد أدلت ديلوني باعتراف صادم أمام الركاب، حين قالت إنها وضعت سمًّا للصراصير في قهوة والدها عندما كانت في سن 11 عامًا، في محاولة لقتله، لكن الأمر لم ينجح حسب قولها.

بمجرد وصول الطائرة إلى مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، كان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في انتظار الراكبة التي وُجهت لها تهمة عرقلة عمل طاقم الطائرة والاعتداء بالضرب.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية للراكبة في الأول من أكتوبر بينما قد تواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 20 عامًا، حال إدانتها.