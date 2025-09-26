حركة المجاهدين الفلسطينية تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين ومواقع مدنية في اليمن يوم الخميس، واعتبره اعتداءً على الأمة بأكملها، مؤكدة التضامن الكامل مع الشعب اليمني.

ووصف بيان حركة المجاهدين الفلسطينية الغارات الإسرائيلية بأنها “جرائم وحشية” تعبّر عن فشل وعجز الاحتلال أمام الضربات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يدفع ثمن موقفه التاريخي المشرف إلى جانب القضية الفلسطينية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أبشع مجازر إبادة وعقاب جماعي وسط تخاذل وصمت عربي ودولي مطبق.

وشدد البيان على أن إسرائيل لن تنجح في كسر إرادة اليمن، لا شعباً ولا جيشاً ولا قيادة، ولن تتمكن من وقف الهجمات الصاروخية التي تستمر دعماً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصير العدوان سيكون الفشل و”الخسران المبين بحول الله”.

كما وجّه البيان تحية إلى الشعب اليمني الذي امتزجت دماؤه بدماء الفلسطينيين في معارك الدفاع عن مقدسات الأمة، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

هجمات إسرائيلية على صنعاء

كان الجيش الإسرائيلي شن يوم الخميس، موجة واسعة من الهجمات الجوية قال إنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة “أنصار الله” في العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفرت عن سقوط شهيدين و48 جريحا، بعد يوم من تبني الجماعة إطلاق مسيّرة نحو مدينة إيلات جنوبي إسرائيل خلّفت 50 جريحا.

وقال الجيش في بيان إن “عشرات الطائرات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت هجمات على أهداف تتبع أجهزة الأمن والمخابرات وجيش النظام الحوثي في صنعاء، بما في ذلك مقر قيادة هيئة الأركان الحوثية، ومقر دائرة الإعلام العسكري، ومعسكرات تضم أسلحة وعناصر عسكرية تابعة للحوثيين”.

وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن: “شهيدان و48 جريحا في حصيلة أولية جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء”.

وجاءت الضربات تزامنا مع بث خطاب مسجل لزعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن إن “العدوان الإسرائيلي استهدف بعدد من الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين”.

وأضافت أن “العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية وحيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء”.