“رفيق”.. مشروع ذكاء اصطناعي لدعم الفرق الطبية في الكوارث والحروب (فيديو)

أطلقت مؤسسة “سمارت فيزيو” البريطانية للإغاثة، خلال مؤتمر في إسطنبول، مشروع “رفيق”، وهو نموذج ذكاء اصطناعي فريد صُمم خصيصًا لدعم الفرق الطبية الميدانية العاملة في بيئات استثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.

ويستند “رفيق” إلى خبرات عملية واسعة، إذ تعلَّم من الكوارث الكبرى التي شهدها العالم خلال العشرين عامًا الأخيرة، مثل زلزال تركيا وسوريا والحرب في قطاع غزة.

ويتيح “رفيق”، المتوافر مجانًا عبر تطبيق “واتساب”، من خلال رقم مخصَّص للأطباء والمعالجين الفيزيائيين والفرق الإنسانية، وضع برامج تأهيلية مناسبة للمصابين والجرحى.

“نتائج لافتة”

وقال الدكتور إسلام أحمد، مؤسس ورئيس مؤسسة “سمارت فيزيو” للجزيرة مباشر، إن النتائج الميدانية كانت لافتة، إذ “وجدنا أن بعض الفرق الطبية كانت تستغرق من سنة إلى سنة ونصف لتأهيل حالات البتر، بينما ينجز “رفيق” برامج تعيد تأهيل مثل هذه الحالات خلال 60 يومًا فقط”.

وأشار أحمد إلى أن الشركة بدأت تدريب “رفيق” على تنفيذ برامج سريعة وفعالة، تتناسب مع بيئة الحروب والكوارث الطارئة.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى يقتصر الاستخدام على الأطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي، على أن يتاح في مراحل لاحقة لأفراد العائلات القادرين على التفاعل مع النظام وشرح حالة المصاب.

ولفت أحمد إلى أن من أبرز مزايا تطبيق “رفيق”، الذي يجري العمل على تطويره، قدرته على التكيف مع الظروف المحيطة بالمتضررين، فإذا كان المستخدم في منطقة بلا كهرباء، يوفر التطبيق حلولًا بديلة لا تحتاج إلى طاقة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة مهما كانت محدودة.

وأضاف أنه يجري العمل على تطوير التطبيق بحيث يمكن التحدث معه كما تتحدث مع صديق، وذلك بهدف تسهيل الحصول على خدماته.

وأكد أحمد أن تطبيق “رفيق” يمثل “نقلة نوعية في مجال الرعاية الطبية الميدانية”، مشيرا إلى أنه “يطمح أن يسهم في إنقاذ مزيد من الأرواح في المناطق الأكثر احتياجًا في العالم”.