روسيا تحذر الناتو من “التهور” بإسقاط طائراتها وأوروبا تخطط لجدار مضاد للمسيَّرات

حذّر الكرملين، اليوم الجمعة، من فكرة إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بُلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووصفها بأنها “متهورة”، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على أعضاء الناتو القيام بمثل هذه الخطوة.

وأجاب ترامب “نعم، أعتقد ذلك”، في رد على سؤال الثلاثاء عما إذا كان يعتقد أن دول الناتو يجب أن تُسقط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي. وندد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الجمعة، بما وصفها بـ”التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة إلى إسقاط الطائرات الروسية التي تُعَد على أقل تقدير متهورة وغير مسؤولة، وتحمل عواقب خطيرة”.

ونقل موقع بلومبيرغ الأمريكي عن مصادر مطلعة أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا المسؤولين الروس، خلال اجتماع في موسكو هذا الأسبوع، من أن حلف شمال الأطلسي مستعد للرد على أي انتهاكات أخرى لمجاله الجوي بكل قوة، بما في ذلك إسقاط الطائرات الروسية.

دعم من الناتو لموقف ترامب

من جهته، أعرب الأمين العام للناتو، مارك روته، أمس الخميس، عن تأييده لفكرة استهداف الطائرات الروسية إذا انتهكت المجال الجوي لأعضاء التحالف الدفاعي.

وقال لشبكة فوكس نيوز “أتفق تماما مع الرئيس ترامب”، مضيفا أن الناتو “سيقوم بأكثر من ذلك، وإذا لزم الأمر سيقوم بما في وسعه لحماية شعبنا”.

واعترضت طائرات تابعة للحلف 3 مقاتلات روسية بعد اختراقها المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا.

واضطرّت الدنمارك مرات عدة هذا الأسبوع إلى إغلاق عدد من مطاراتها بعدما أفادت بأن مسيَّرات مجهولة اخترقت مجالها الجوي.

“جدار مضاد للمسيَّرات”

وبعد توغل نحو 20 مسيَّرة و3 مقاتلات روسية في الأجواء الأوروبية، باتت بُلدان الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تعزيز دفاعها، خصوصا في الدول القريبة من روسيا.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس، الجمعة، في تصريحات إعلامية إن “الانتهاكات المتكررة لمجالنا الجوي غير مقبولة. والرسالة واضحة، فروسيا تختبر الاتحاد الأوروبي والناتو. وينبغي أن يكون ردنا حازما وموحَّدا وفوريا”.

وعقد المفوض الأوروبي اجتماعا دُعي إليه مسؤولون من 10 بُلدان قريبة جغرافيا من روسيا، فضلا عن أوكرانيا التي أصبحت بعد نحو 3 سنوات من الحرب ذات خبرة واسعة في مجال المسيَّرات والدفاعات الجوية ومضادات المسيَّرات.

وقال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال في ختام الاجتماع “نحن مستعدون لتشارك خبرتنا في مجال اعتراض المسيَّرات الروسية مع الاتحاد الأوروبي والناتو والدول المجاورة”.

وتعتزم البُلدان العشرة بدء اتخاذ تدابير ملموسة، أبرزها تعزيز قدرات رصد المسيَّرات قبل دخولها عمق الأراضي الأوروبية، بالاستناد إلى شبكة من “أجهزة الاستشعار” والأقمار الاصطناعية القادرة على رصد المسيَّرات ومتابعة مسارها، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.

وقال كوبيليوس إن “الجدار المضاد للمسيَّرات سينشئ منظومة دفاعية جديدة في أوروبا تكون أوكرانيا مستعدة للمشاركة فيها”.

وصرَّح المفوض الأوروبي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بأنه ينبغي لأوروبا “أن تتحرك وتقوم بذلك بسرعة. ولا بد من التحرك بالاستناد إلى كل العبر المستخلصة من أوكرانيا، ومن خلال إقامة جدار مضاد للمسيَّرات بالتعاون مع أوكرانيا”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تطرقت إلى فكرة “جدار مضاد للمسيَّرات” في خطاب ألقته أمام البرلمان الأوروبي في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.