ستارمر يعلق على تصريحات ترامب بشأن تطبيق الشريعة في لندن

نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بأن هناك مسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في لندن، ووصفه بأنه “هراء”.

ودافع ستارمر عن رئيس بلدية لندن صادق خان في انتقاد نادر للرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجّه ترامب انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في أوروبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخص العاصمة البريطانية بالذكر قائلا: “الآن يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية”، ووصف خان بأنه “رئيس بلدية سيئ للغاية”.

وقال ترامب “أنظر إلى لندن حيث لديكم رئيس بلدية سيئ للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيرا”.

وأضاف “يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك”.

وقال ستارمر لقناة “آي.تي.في لندن”: “فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية هراء، وصادق خان رجل صالح جدا”، وأضاف أنه يختلف مع ترامب في بعض الأمور، مؤكدا: “لأكون واضحا، هذه القضية من بينها”.

وأصبح خان، ممثل حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر، عام 2016 أول مسلم يُنتخب لرئاسة بلدية مدينة لندن، وانتُخب منذ ذلك الحين مرتين أخريين للمنصب ذاته.

وكانت تصريحات ترامب في الجمعية العامة هي الأحدث في الخلاف العلني طويل الأمد بينه وبين خان، وهو خلاف بدأ على الأقل عام 2017 عندما انتقد خان تعهد ترامب بفرض حظر على السفر من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترامب عام 2019، شبهه خان بـ”الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي”.

ورغم الخلافات، تمكن ستارمر وترامب بشكل عام من تطوير علاقة عمل جيدة.

ورد خان على تصريحات ترامب هذا الأسبوع باتهامه بأنه “عنصري ومتحيز جنسيا وكاره للنساء ويعاني من رهاب الإسلام”، مشيرا إلى بيانات تظهر إقامة عدد كبير من الأمريكيين في بريطانيا.