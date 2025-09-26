شاهد: انسحاب عدد من الوفود قبل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

انسحب عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهر اليوم الجمعة، خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وشوهد انسحاب أعداد كبيرة من وفود الدول تغادر قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد دخول نتنياهو إليها لإلقاء خطابه.

وأثناء حديثه، دوّت صيحات غير مفهومة في أرجاء القاعة، وظلّ الوفد الأمريكي، الذي يدعم نتنياهو في مكانه، وكما فعل في الماضي، رفع نتنياهو خريطة للمنطقة ووضع عليها إشارة بعلامة كبيرة.

ويواجه نتنياهو عزلة دولية، واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وضغوطا متزايدة لإنهاء صراع استمر في تصعيده، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية وعقوبات على إسرائيل.

عبر مكبرات الصوت

واستشاط أهالي عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة وعائلات الأسرى في غزة غضبا، اليوم الجمعة، من توجيه مكتب رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بوضع مكبرات صوت داخل القطاع ليتمكن سكان غزة من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر -لم تسمها- أن الجيش سوف يبث خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، عبر مكبرات الصوت في أنحاء قطاع غزة، فيما انتقدت عائلات الأسرى هذا القرار.