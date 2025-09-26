شاهد: لحظة رفع الأذان على متن سفينة “عمر المختار” في طريقها إلى غزة

نشر ناشطون على متن سفينة “عمر المختار” الليبية مقطع فيديو يظهر رفع أذان الصلاة في عرض البحر المتوسط أثناء إبحار السفينة للحاق بأسطول الصمود العالمي المتوجه لكسر الحصار على قطاع غزة.

وجاء في الفيديو الذي تمت مشاركته على موقع فيسبوك أن المؤذن هو “عبد الرازق حنيش” وأنه رفع في اليوم الرابع من إبحار قارب “عمر المختار”.

يذكر أن سفينة “عمر المختار”، أبحرت يوم الأحد من أجل الالتحاق بأسطول الصمود العالمي، بعد تجهيزها بقسم عناية مركزة لتقديم الخدمات الصحية للأسطول.

وتعرضت السفينة لمضايقات يوم الأربعاء، حيث كشفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن قارب “عمر المختار” فعل حالة الطوارئ، بعد أن حلقت 3 طائرات مسيرة فوقه.

وطمأن رئيس الحكومة الليبية الأسبق عمر الحاسي، وأحد المشاركين في أسطول الصمود، عائلات المشاركين في الحملة أنهم بخير، وأن القارب لم يتعرض لأذى.